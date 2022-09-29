針對民進黨新竹市長參選人沈慧虹說「竹科媽媽」遭民眾黨極端支持者出征，民眾黨新竹市長參選人高虹安29日錄影片回應，強調「竹科媽媽」從發文到刪文，高虹安和競選團隊都不曾參與，反嗆沈慧虹「做賊的喊抓賊」，坐擁大批網軍羞辱高虹安。

高虹安在影片中指出，那位所謂的「竹科媽媽」，從發文到刪文，高虹安和競選團隊都不曾參與，反倒是沈慧虹難道忘了自己才是坐擁大量支持者、綠營側翼粉專，在網路上對高虹安各種抹黑、造謠、抹紅，甚至P圖，極盡各種羞辱高虹安之能事的人嗎？

「做賊的喊抓賊！」高虹安說，林智堅被兩所大學判斷都論文抄襲撤銷學位，都可以說成清白的，都可以說成是台大抹黑，請問沈慧虹有約束自己和支持者不要去造謠嗎？

高也說，最近新竹市民其實已經對民進黨近期大量的政治口水抹黑造謠非常的厭惡，如果沈慧虹還記得當初投入選戰時，所期待的正面選舉，那就不應該一直打這種負面選戰，大家都看得非常膩。