1名女網友日前被妹妹請求幫忙玩手機遊戲，妹妹當時把自己手機給她後就去洗澡，她偷翻手機後發現妹妹LINE對話中，妹婿經常傳下體照，而且下體還有入珠，讓她嚇壞「原來妹婿的老二有入珠！而且好大支」，文章曝光有其他網友說「妹妹一試成主顧嘛」，她也回應「妹妹說沒試過枉費當女人」。

「我是壞姐姐」該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她的妹妹日前拿出自己的手機希望她幫忙玩遊戲，妹妹之後就去洗澡，而她因為好奇心驅使，偷偷翻看妹妹的LINE對話紀錄，發現妹妹與妹婿的對話中「夾了許多照片」，竟都是妹婿的下體照，她才驚覺妹婿的下體有「入珠」讓她當場嚇壞。

該女網友發文說「原來妹婿的老二有入珠！而且好大支，入珠的屌超酷！好想看更多有入珠的照片」；其他網友留言「入珠看起來好像長腫瘤，好噁心」、「其實妹妹在釣妳3P」、「好奇歸好奇，但不要做出傷害妹妹的事，以免傷了感情又讓自己後悔」，還有網友說「妹妹一試成主顧嘛」，原PO也現身回應「妹妹說沒試過枉費當女人」，還說妹妹不會介意，因為姊妹倆經常互開黃腔。

據悉入珠屬於生殖器的整形手術，其施行方法為將珠子埋入陰莖的皮下組織之中。部分男性相信，此舉可在發生性行為時使對方較容易達到性高潮。