一卡通MONEY(原LINE Pay Money)新增國民年金保險費繳納服務，用戶只要開啟一卡通MONEY「生活繳費」功能中的「國民年金」選項，掃描國民年金帳單三段條碼即可輕鬆完成繳費作業。為歡慶上線，一卡通公司將舉辦國民年金繳費優惠活動，於2022年10月1日起至12月31日活動期間，使用一卡通MONEY繳納國民年金並達成指定條件，最高可享儲值金100元回饋。

依據勞動部勞工保險局6月統計資料，國民年金被保險人數超過280萬，為鼓勵民眾多加體驗行動繳費的便利，一卡通公司也特別提供國民年金繳費優惠。於2022年10月及12月指定活動期間，於繳費週期當月使用一卡通MONEY繳納國民年金並消費任三筆，享一卡通MONEY帳戶儲值金25元回饋，10月及12月均符合回饋資格再加碼回饋一卡通MONEY帳戶儲值金25元。此外，若為10月以後「首次」透過生活繳費功能繳費的用戶，可再加碼享一卡通MONEY帳戶儲值金25元回饋。

舉例來說，若用戶於10月5日及12月10日均有使用一卡通MONEY繳納國民年金，並於10月消費三筆，12月消費三筆，即可獲得一卡通MONEY帳戶儲值金75元，若10月5日為首次透過一卡通MONEY生活繳費功能繳費，可再享儲值金25元回饋，合計可領到最多100元的儲值金回饋。

一卡通MONEY用戶數已超過510萬戶，以金管會公告的7月數據，不只在轉帳匯兌方面市占率第一達63.37％，儲值金額已連續10個月站上百億元大關，7月更是高達150億元。此外，一卡通MONEY生活繳費服務項目多達3,000多項，服務範圍為業界最廣，而統計今年1～7月生活繳費使用狀況，交易筆數對比去年同期成長了31.31％。

一卡通MONEY生活繳費功能使用範圍除涵蓋全台國稅、地方稅及政府規費外，舉凡水電費、停車費、瓦斯費、有線電視費、社區管理費、健保費、信用卡費，乃至汽車代檢費、就業安定費及長期照護費等生活大小事，只要用手機透過一卡通MONEY就可以通通都搞定。9月更新增國民年年金保險費的繳納服務，提供廣大民眾便利的行動支付繳費管道。

此外，一卡通公司也公布10月起至年底最新的一卡通MONEY生活繳費優惠。使用一卡通MONEY透過生活繳費功能，繳納包含停車費、水電費、瓦斯費(含中油天然氣)、有線電視費(含寬頻費用)、健保費、指定規費項目(含汽車代檢費)、臺北市聯合醫院醫療費、社區管理費及長期照護費等指定項目費用，可獲得小北百貨20元優惠券一張，每繳一筆即享有一張優惠券，每帳戶每月最多可獲贈三張優惠券，於小北百貨滿199元即可折抵1張20元優惠券，等於購物有10％回饋。繳費用一卡通MONEY超方便還可領回饋，用戶別錯過好康。