基隆1名20歲女子小芳（化名）平時喜歡與在郵局擺攤的阿姨相處，去年7月她到對方家中過夜，換上對方給的寬鬆上衣後入睡，沒想到當晚竟遭對方的公公摸大腿和揉胸，她嚇壞告知家人並提告，該名公公辯稱當晚沒看過小芳，但法官不採信，依乘機猥褻罪，判刑6月，易科罰金18萬元。

判決書指出，基隆1名年約20歲、患有重度智能障礙的女子小芳平時會在某處郵局與1名賣飾品的阿姨相處聊天，前年7月22日她與阿姨在攤位聊天許久，值到深夜收攤，她因此跟著阿姨回到對方家中過夜，當時她洗澡完穿對方給的寬鬆上衣入睡，沒想到當晚就遭阿姨的公公性侵。

小芳稱當晚她發現阿姨的公公摸她的腿和捏胸部，她嚇壞決定半夜離開對方家中，自己走回家，回家後也未立即告知家人，一直到隔天她與父親爭執被帶到警局，她才脫口遭人侵犯，警方婦幼隊隨即偵辦此案，並由社工員幫忙詢問小芳詳細案情，該名公公才遭控告猥褻罪。

不過該名公公矢口否認有摸過小芳，稱當晚根本沒見過對方，該名阿姨也稱當晚公公沒有見到小芳，但法官認為女子的說法只是在維護公公，且女子曾說過已有口頭告知公公會有其他人到家中，而小芳的供詞相當合理清楚，認定男子確實犯乘機猥褻罪，判刑6月，易科罰金18萬元。可上訴。