吳岳擎、余晉主演《我的牙想你》。（粘耿豪攝）

周予天（左）、張豐豪主演《我的牙想你》。（粘耿豪攝）

金鐘導演姜瑞智執導、吳岳擎與余晉、周予天、張豐豪主演的都會耽美愛情《我的牙想你》，4日舉辦特映會，4位演員都是首度挑戰BL劇，「安朗CP」吳岳擎、余晉演到愛意滿滿，甚至被導演要求要收斂一點。「郝畑CP」的周予天在劇裡不僅與張豐豪有12公分身高差，還被叫大叔，但兩人現實年齡差僅6歲，周予天難掩不平地說：「我才29歲欸！」

吳岳擎這次一改鋼鐵男友形象，改走傲嬌風，自曝把畢生撒嬌的絕活都放在角色身上，並害羞透露私下會向另一半撒嬌、講疊字，音調也會變可愛，一旁周予天吃驚直呼：「這我沒有辦法。」甚至另一半對他疊字他也無法接受，張豐豪笑說：「還好我越過他的地雷，沒有走疊字的路線。」

第一次演BL劇，有許多親暱戲要如何準備與克服，余晉霸氣表示：「心境上沒有特別把這部戲當BL拍，第一次親也沒有想那麼多，感覺來了就對了。」吳岳擎甜笑回應：「他的嘴唇很好親，觸感剛剛好，而且我會記住每個人身上的味道，他的味道是我喜歡的，這可能就是天生的吸引力吧！」

「安朗CP」在劇中分別有養眼的洗澡戲，吳岳擎更在第一集獻出最大的洗澡尺度。為此，兩人在拍攝前一個月便積極準備，吳岳擎表示：「有認真的重訓以及嚴格的飲食控制，只吃水煮雞胸、青菜跟地瓜，有空就會相約一起運動，也會互相鼓勵，拍洗澡戲前，我們還會幫對方『充血』讓身體線條更完美。」余晉補充說：「其實對於熱愛美食的我，是滿痛苦的，我一天只吃120克的碳水、140克的蛋白質，其他熱量都不吃，所幸我們都很有毅力，到後來也沒有什麼特別規範，自然而然就這樣維持到拍攝結束。」

周予天回憶初見面時，覺得張豐豪是一個五官精緻、很有禮貌、氣質很清新的弟弟，「沒想到對起戲來很有爆發力，有一種反差萌。」張豐豪一見到周予天走進試鏡間時，腦中蹦出的第一個想法是：「周予天怎麼會來這邊？」歌手氣場彷彿有種無形的距離感，「但在試戲的過程中，予天對於整個場域的自在，影響了我，他甚至還大方地誇讚我的表演，當下對他所有先入為主的想法全部消失。」殺青吃飯更發現周有很嗨的一面，「他整晚屁股一直坐不下來。」周予天讚張豐豪把霸道一面詮釋得很好，劇中被對方壁咚、強吻，都讓他回味無窮：「覺得滿厲害的，不知道現實中是不是也用這樣的招。」張豐豪還順勢開撩：「要試試看嗎？」

周予天與張豐豪除了都是第一次演出BL劇，也為彼此獻出螢幕初吻。張豐豪表示：「拍吻戲之前超緊張，但劇情裡第一次親Alex，還不是有感情的那種，更像為了挑釁父母，所以親完當下有種『我贏了！』的感覺。」被親的周予天更為緊張，不過隨著劇情氛圍，順其自然就發生了。此外，兩人一開始拍親暱戲時，會不停地吃口香糖，保持好口氣，到後來熟了會互相調侃說，「這頓午餐你最好不要吃太多大蒜！」、「我就是要吃啊，臭死你！」

正式開拍前，劇組團隊特地安排演員進行兩天一夜的默契培養之旅，這趟旅行成功拉近每對CP的距離；周予天跟張豐豪同睡一張床，因為很靠近也不敢亂動，整夜都沒有睡好，在他印象中，小時候可能還有跟弟弟（周興哲）睡過同張床，但長大後跟男生一起睡是頭一遭。張豐豪也記得隔天一早起床，製作人問大家：「有睡飽嗎？」當大家都說「有」，過了一會Alex說：「怎麼可能睡飽，RJ一直動來動去。」讓張豐豪非常不好意思，但他角色上身轉念一想：「但我也成功引起Alex注意了！」周予天也爆料，當晚大家輪流洗澡，張豐豪洗了非常久，「我記得大家先讓他去洗，結果他是所有人裡洗最久的，很好奇他在裡面幹嘛。」

《我的牙想你》由WBL 系列影集主創團隊再度聯手打造，結果娛樂出品、有意思國際傳媒製作，監製蔡妃喬、製作人潘心慧、金鐘導演姜瑞智、編劇林珮瑜共同創作。卡司集結吳岳擎、余晉、周予天、張豐豪、黃瀞怡（小薰）、金在勳、許孟哲、鄭湋曄、虹茜、鄭心慈等人。劇情描述餐酒館老闆白朗（吳岳擎飾）從小患有嚴重的看牙恐懼症，當遇上高冷牙醫晉循安（余晉飾），因為一次的意外拉扯，將醫病關係那道牆震出小縫。