中信兄弟連續3年與唐氏症基金會合作，再次邀請唐寶寶參與開球儀式，支持公益也讓唐寶寶圓了球員夢。1日賽前開球儀式由基金會副執行長朱貽莊投球，唐寶寶小功擔任打擊者。

小功的打擊十分有氣勢，毫不含糊，用力揮棒；雖然揮空，仍和先前一同拍攝宣傳影片的吳哲源奮力跑上一壘，並與中信兄弟吉祥物小翔擊掌，象徵自己如願打出安打，完成了夢想。

談到小功圓夢，家長黃女士感動的說：「很高興小功完成了夢想，他平常最愛的就是棒球，謝謝中信兄弟、唐氏症基金會給與了一個這樣的機會，今晚是我們全家難忘的一夜。」

除了邀請唐寶寶開球，唐寶寶公益愛心主題日的內容包含開場表演、一日店長體驗、基金會吉祥物糖糖與甜甜限量貼紙發送等。開場的中信兄弟2022年度應援歌曲《感動黃潮》，搭配唐寶寶的舞蹈表演，代表唐寶寶力挺中信兄弟，祈願順利完成二連霸。

擔任開球捕手的吳哲源分享與唐寶寶相處的心得，「感動依然不減，他們是那樣的純真、活潑、快樂，希望大眾都能看見他們的可愛。」

三年活動中，留下許多唐寶寶家庭的感動故事，唐寶寶皮蛋、小平的開球，都讓家長流下淚水，感謝工作人員。小平的母親吳女士相當有感，「小平開球後變得更有自信、願意表達自己的意見、勇於接受挑戰，臉上的笑容也越來越多。」

唐氏症基金會於中部深耕已久，服務已受到各界肯定，今年度開設霧峰身心障礙者社區關懷照顧據點，近年也陸續承接兩間公托、一間家庭照顧者支持服務據點、兩間小作所，以及一間日間照顧中心。

除了前述，對於唐氏症家庭的服務，亦為開展重點，包含家庭關懷、早期療育、整合門診等，一連串服務規劃，盼望可陪伴孩子們與家長一起成長。

開球打擊的小功母親黃女士談到基金會服務十分認同，「小功接受服務後，回到家會對妹妹說，妳上課要認真，上班很累耶，覺得有些好笑，背後代表基金會服務對於他的自信心，有很大幫助，天天都是掛著笑容，可見他多麼喜歡服務據點。」

對此，基金會董事長林正俠表示，「感恩社會力挺、肯定，對基金會所有工作人員，是非常大的鼓舞。我更想分享的是，當看見服務對象一點一滴進步，家長燦笑，心中感動難以言喻。」

基金會為深根中部，將於11月成立「中部身心障礙者及其家庭服務總部」，盼望開展更多服務，照顧中部各角落弱勢，但籌募資源大不易，亟需各界幫助。中信兄弟呼籲，請大眾關懷、支持這些可愛的孩子，未來將持續投入公益，成為唐寶寶的後盾，期待為社會帶來溫暖。