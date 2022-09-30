終端需求疲弱，美系外資保守看待砷化鎵廠穩懋(3105)及宏捷科(8086)營運，最新報告將穩懋及宏捷科目標價分別下修至110元及50元，兩家公司今天盤中股價持續探底，截至發稿雙雙翻紅。

通膨升息衝擊持續顯現，終端消費市場寒氣逼人，讓電子產業旺季落空，美系外資亦看淡穩懋及宏捷科營運。

美系外資最新報告指出，砷化鎵產業在第4季未見到好轉，且明年上半年需求仍疲軟，加上價格競爭興起，對獲利能力造成壓力，由於較低的產能利用率及價格下滑，預估宏捷科第3季毛利率將由第2季的19.2%降至15-16%；至於市場預估穩懋第4季營收可望季增8%，這樣的預期太高，我們預估穩懋第4季營收僅持平，且強調產業明年上半年需求持續疲軟，現在說已經是底部還太早。

由於砷化鎵產業第4季未見好轉，重申穩懋及宏捷科「減碼」評等，目標價分別下修至110元及50元。