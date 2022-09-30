上曜(1316)今(30)日下午舉行法說會，目前可銷售成屋金額還有40億元，由於個案都位於大台南地區，未來銷售抱持樂觀態度，將有利業績表現。

上曜指出，台南地區受惠於南科效應、政府基礎建設蓬勃發展等帶來的人口紅利，南台灣房市仍持續看好。目前公司推案成屋大部分已幾乎近完銷，湖映白預售銷售率已逾6成，未來順銷去化無虞，而餘屋較多的總銷高達48億的「湖美帝璟」，銀行融資借款僅7億元，隨著「湖美帝璟」未來持續銷售且完成交屋入帳，可再創造出約40億的現金流，公司未來再購地的成長動能充沛。

上曜表示，集團整體布局於大台南地區的建案共有7案，今年隨著旗下總銷14億元且近完銷的「梅菲爾」交屋入帳進入尾聲，緊接著先前封盤三年、於預售開賣時銷售率達4成的「湖美帝璟」亦於9月起正式開始交屋，其已售未交屋合約收入近10億元，有望最慢於2023年農曆年前陸續完成交屋入帳，而剩下6成的餘屋，預計明年第一季公設完工後重新開賣。

上曜表示，九份子國安段南基地已在111年9月22日台南市都發局審查會議決議修正後通過，預計112年上半年前取得建照，將打造台南最大建案，建坪5萬多坪，規劃住戶數高達1,012戶，總銷高達新台幣200億元的大案。