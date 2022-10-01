蔡政府力推2030雙語國家政策，各界批評聲浪不斷。台大人文社會高等研究院今(1)日舉行《雙語國家狂想》新書發表會，東海大學外國語文學系教授何萬順表示，英語獨大，不僅勢必壓縮其他語言發展，這項政策更只會導致外語文教育走向平庸的英語，最後變成「人人通，但也人人鬆」。

何萬順認為，民進黨政府之所以提出雙語國家政策的原因，在於聯手英檢業者對民眾洗腦，讓大眾以為台灣人普遍英語很差，即「台灣菜英文」，但在各國參加英檢大多是菁英階級，因具有升學或工作需要才報考，台灣考英檢則是好比全民運動，成績表現當然落後其他國家。

何萬順提到，英文雖重要，但並非唯一，而台灣缺乏英語學習環境，政府如執意推動雙語教育，最後只會導致英語教育走向平庸與貧乏。

擔任《雙語國家狂想》主編的台大人文社會高等研究院長廖咸浩說，蔡政府並沒有經過任何專業諮詢便自行推動雙語政策，當中僅參照英國文化協會等利益團體的報告，就讓政策上路，但這起政策實則連大學英文系教授都極度反彈。

廖咸浩指出，蔡政府硬推的雙語政策是一個全英文授課政策，目的是要把英文從學科變成學習工具，但如果所有課程都採取全英語授課，狀況最後會變成像是孟加拉人用英語學習大一物理，學生聽不懂，學習變糟糕，英文也更是不會變好，該政策絕對是「錯誤、錯誤、再錯誤！」

全國教師工會總聯合會文宣部主任羅德水認為，在中央政策主導下，不少縣市紛紛出現「雙語教師」招考，不只排擠專業師資結構，甚至連國文科教師筆試都要考英文，還規定口試要用英文進行，「亂象簡直是走火入魔」，希望教育部盡早承認錯誤，並從源頭導正。

台灣師範大學英語系退休教授周中天則表示，台灣人之所以陷入獨尊英文的迷思，在於絕大多數國家將英文作為官方語言，但當中許多國家前身都是英國殖民地，但台灣並非英國殖民地，缺乏條件推動英語作為官方語言，英語更不是台灣社會環境的自然語言，勉強執行雙語教育政策，只是緣木求魚。