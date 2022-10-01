因為一個「點讀機」廣告成為家喻戶曉童星的大陸女孩高君雨，多年過去如今她已長得亭亭玉立，近日，她也驚喜宣布自己成功保研中國傳媒大學，而她的清秀外貌和氣質談吐令人驚豔。

高君雨近日在社群平臺分享自己保研的消息，「又完成了一件人生大事，大學三年來的每一次積極備考和每一次外出實踐，終於在今天有了結果。當我點擊確認按鈕的那一刻，終於有了心安的感覺。中國傳媒大學，再續費三年吧！」

高君雨現已長得亭亭玉立。(圖／取自高君雨微博)

高君雨不僅有顏還是學霸。(圖／取自高君雨微博)

而之後她也曬出錄取通知，圖片可看到她就讀院系為「國家重點實驗室」，專業為「傳播學」。高君雨8歲時因在廣告中可愛模樣，讓她受到大眾矚目，更被稱為「點讀機女孩」，不過也因為廣告中的一句台詞「媽媽再也不用擔心我的學習」，讓她也被冠上「學霸」形象。

之後大家也相當關注高君雨的真實成績，2015年傳出她高考成績為403分，被外界嘲諷，當時才國二的她發微博闢謠，自己沒參加高考也沒有中考，而父母看到女兒被別人評論很難受，她還反過來安慰父母「我一個初二學生要是真的參加高考還考403分，也挺了不起的」。

2019年，高君雨以高考總分達568分，超出廣東省本科線113分，最終被中國傳媒大學播音主持專業錄取，以學霸成績登上熱搜，打臉酸民，而她也不時會透過社群分享生活，清秀美貌和出眾氣質，收獲不少粉絲支持。