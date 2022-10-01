總統蔡英文任期至今已滿6年，盤點其任內斷交的邦交國，目前已失去8國，而建交65年，我國在南美唯一的邦交國巴拉圭，邦誼也出現動搖跡象，據外媒報導，巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）近日呼籲台灣投資巴拉圭10億美元（約新台幣317億元），因為巴拉圭人民需要「感受到真正的好處」，來幫助他抵禦將外交關係轉向中國的巨大壓力。前立委郭正亮昨（9月30日）就爆出內幕，直言「台灣的邦交國比較重要的都已經丟了，甚至很多的邦交國還是美國幫忙守住的」。

郭正亮昨日在中天節目《鄭亦真辣晚報》直言，「在這個世界上，大概有40個國家是跑來跑去的，沒有那麼重要」，也坦言，「所以中國大陸也沒有一定要爭取，就只有稍微幾個比較大一點的國家，比如斐濟、索羅門」，郭正亮更分析，中國大陸不一定要把台灣「清零」，「因為只要『清零』，中華民國就不存在了，那是不是台灣就乾脆改名？」郭點出，「中國大陸沒有必要做到這個程度，台灣的邦交國比較重要的都已經丟了，甚至很多的邦交國還是美國幫忙守住的」。

巴拉圭是我國在南美洲唯一的邦交國，人口約725萬人，面積逾40萬平方公里，是我國僅剩的14個邦交國之中面積最大者。阿布鐸於2018年就任總統，蔡英文當年8月曾率團出席就職典禮，10月阿布鐸首次進行國是訪問即回訪台灣。外交部發言人歐江安9月29日表示，巴拉圭外交部長已向我駐巴大使澄清說明，「兩國邦交不存在交換條件」。