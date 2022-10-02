九合一選舉近在咫尺，各政黨都摩拳擦掌準備中，各縣市候選人的競爭也相當激烈，其中新竹市長戰況更是受到萬眾矚目。《美麗島電子報》董事長吳子嘉1日就拿出了《美麗島電子報》最新民調表示，「今年有兩個重點問題會讓民進黨慘敗，一直到明年、2024都慘敗」。

吳子嘉1日在「董事長開講粉絲見面會 X 三本柱合體」新竹站活動中直言，「今年有兩個重點問題會讓民進黨慘敗，一直到明年、2024都慘敗」，一個是疫苗採購的問題，這是最大吞敗的理由，對於疫苗採購合約保密30年合不合理，有72％的民眾認為有必要給大家看，有17.5％的民眾認為沒有必要。

吳子嘉接著指出，第二個問題是「司法改革」，是民眾最不滿意的事情，表示現在台灣的司法非常惡劣，最近殺警案還有外役監等等，所以我們司法非常黑暗，甚至還有55％的民眾不滿民進黨做不好「追查弊案、打擊貪污」的事情。吳子嘉利用這兩個調查做一個支撐，強調這兩件事情做不好，就代表是這個政府的特性。