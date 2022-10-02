從研究報告遭質疑開始，國民黨桃園市長候選人張善政近日被綠營狂打，甚至指控他涉嫌賄選。對此，張善政強調自己不會低頭，「面對國家機器的打壓、偏頗的抹黑報導，我會奮戰到底，決不退縮！」

張善政今（2）日在臉書表示，日前有特定媒體以斗大標題，指控他在一場重陽敬老活動上協助主辦單位頒獎的行為是「賄選」，讓他忍不住稱「面對『黑函爆料』、『媒體炒作』到『檢調配合』，一條龍的國家機器打壓，在野的力量很難發出聲音。」

「我們會奮戰到底！」張善政指出，自己參選以來，面對不實的汙衊、詆毀從不閃躲，堅持以事實說服選民，但為了應對這些惡意，就必須花更多力氣來澄清，「現在，執政黨將黑手伸入媒體場域、控制言論無所不用其極。」

張善政說，面對當權者介入媒體、抹黑造謠，他鄭重向所有桃園市民及關心他的好朋友們報告，「面對國家機器的打壓、偏頗的抹黑報導，我會奮戰到底，決不退縮！」