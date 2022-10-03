無黨籍高雄市長「神祕」參選人鄭宇翔先前成立競選網站，主要針對高雄居住環境及空汙議題提出相關政見，鄭宇翔3日再發表新政見，訴求設立「性專區」輔導性產業成為一般正常的服務業，藉以解決性交易轉入地下化衍生的相關社會問題。

鄭宇翔表示，性是人類賴以延續種族的行為，也是人民基本的需求，性的滿足可增進人民身心健康，讓生活變得更愉快，從古至今，性產業一直存在，甚至有世界上最古老的行業之稱，但性交易未必都合法，台灣合法的公娼館都已陸續歇業，目前性產業均非法，不過，由於性需求依舊存在，性交易便轉入地下，包括個體戶私接、小吃店、按摩店、摸摸茶等。

鄭宇翔指出，性交易轉入地下化後，衍生許多社會問題，包括「為了非法經營，助長業者行賄、民代關說及警察貪腐」、「經營場所一般設置在陰暗處，周邊環境髒亂，容易孳生病菌，對周邊住戶及交易雙方的市民健康都有負面影響」、「性工作者或被服務者若為性病或重大傳染病帶原者，可能將病毒傳播出去，甚而引發大流行」。

鄭宇翔進一步強調，這些社會問題又以重大傳染病的傳播最為可怕，就像這次新冠肺炎疫情從萬華阿公店暴發之後，迅速傳往各地，一發不可收拾，後續不知造成多少家庭的人倫悲劇。假如當初有管理好性交易，或許這些悲劇就可以避免。

鄭宇翔表示，之前政府曾為了解決相關問題決定將性交易合法化，並修改相關法規，授權地方政府可以設置性專區，但迄今尚未有地方政府實施，此法形同虛設，因此，他上任後，將會設立性專區，輔導性產業成為一般正常的服務業。