霧峰警分局獲報，熱心護送其返家。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

日前台中市大里區大里路上有1名身障男子獨坐電動車上許久未動、需要協助，卻因腳受傷而無法即時求救，民眾見狀熱心報案；霧峰警分局大里分駐所獲報，立即前往處理，並熱心護送回家。

霧峰警分局大里分駐所副所長鄭仲淯、警員黃克維於下午4時44分接獲報後到場發現，劉男的電動代步車故障完全無法行駛，隨即將劉男故障的電動代步車移至路旁，並直接護送劉男回家；劉男對警方為民服務精神相當感佩，並給予讚賞與肯定。

據了解，63歲劉男獨自1人居住於草屯鎮日新街，當日撿拾回收物品撿到離家15公里遠的大里，不料電動代步車故障無法行駛。劉男因腳受傷不良於行，雙手又持1大袋回收物品，身上亦無攜帶手機，而陷入無法即時求助的窘境，所幸熱心路人見劉男獨自在原地，又一副不知所措樣，即報案請求警方協助。

霧峰警分局長李建興表示，員警積極為民服務之精神，深獲民眾高度的肯定及讚許，具體表現了警察「人民褓母」之溫馨助人正面形象。民眾對於警察除維護治安及交通工作外，還能發揮服務熱忱，對此皆表達感謝之意並讚揚真正是為人民的褓母。