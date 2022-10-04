財政部今日下午將公布7、8月期統一發票中獎清冊，根據財政部資料顯示，千萬特別獎中獎號「05701942」，中獎張數16張；200萬特獎中獎號碼「97718570」中獎張數13張。

●7-ELEVEN 3張千萬大獎 幸運兒僅花49元

統一超商統計有3位消費者獲得千萬大獎，一人在新北市新店區正民門市購買49元的民生用品；一人在台中市大雅區晞寶門市購買49元的飲品；一人在台東縣台東市東捷門市購買300元的數位商品。

還有1位獲得2百萬特獎，一人在台中市大里區大金門市購買15元的飲品。

另外，4位雲端發票專屬獎百萬得主，１人在新竹縣竹北市縣汶門市購買共43元的統一麵包；１人在台中市后里區美光門市購買共49元的零食、飲品與鮮食；１人在台北市士林區齊德門市購買59元的鮮食；１人在新北市汐止區進益門市花費共93元的列印費。

●全家開出1張千萬大獎 花費497元

全家便利商店開出1組特別獎1000萬元，消費者在「全家」蘆竹山腳店購買水果拼盤、鮮乳、壽司米及零食等7項食品，共花費497元就幸運中大獎！

200萬元特獎則開出2組，並且皆獎落內湖區，幸運得主分別於「全家」星湖店、康福店消費，其中有消費者購買2杯私品茶人氣飲品「仙女珍珠紅茶」花費94元就將200萬大獎抱回家。

●在全聯僅花114元買豆漿 幸運中200萬

全聯福利中心本期統一發票共開出1張兩百萬特獎，開出門市就在台南和緯店，消費者只花費114元購買2瓶豆漿，就被幸運神眷顧。

值得注意的是，為了鼓勵民眾索取雲端發票，財政部加碼雲端發票中獎組數，今年下半年，包含7、8月期；9、10月期和11、12月期統一發票雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎215萬組，500元雲端發票專屬獎較上半年多50萬組。