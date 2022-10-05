人命一條只值18萬？榮獲柏林影展觀眾票選獎的電影《贖罪風暴》，一揭伊朗法律草菅人命現況，不僅口碑爆棚，版權更熱賣全球數10多個國家。片中飾演誤判法官的伊朗影帝艾利沙薩尼法爾，將女主角米娜捲入一場謊言風暴，劇情轉折驚人，獲美媒《綜藝報》力讚「演出力道層層堆疊」，更助該片勇奪瑞士蘇黎世國際影展最佳國際電影。

伊朗被認為是全世界處決人數最多的國家，判處死刑的罪名更是無窮無盡。片中大膽呈現伊朗社會的現實細節，女主角米娜的丈夫冤獄而亡，竟僅獲國賠新台幣18萬，草菅人命程度令人震驚。該片歷經10年籌備創作，導演瑪莉雅姆莫卡達不僅將自己父母的血淚遭遇寫入劇本，更在擔任女主角親自上場演出。她並邀請伊朗影帝艾利沙薩尼法爾飾演那名誤判自己父親死刑的法官，在伊朗引爆熱烈話題。

值得一提的是，《贖罪風暴》在伊朗同時也掀起1場「禁演風暴」，該片曾入圍伊朗知名的曙光國際影展最佳女主角及最佳劇本，因此獲得伊朗導演協會聲援，認為電影獲得國際獎項肯定已是不爭事實，審查單位不該以任何理由禁演該片，並認為應與其他遭到禁演的伊朗電影同時解禁，「期望伊朗觀眾可以進戲院欣賞並評論這些電影。」電影7日在台上映。