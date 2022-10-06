微涼的秋季是吃山藥的好時節，福容大飯店與新北市政府合作，以雙溪山藥入菜，邀民眾一同品嚐優質當季食材。福容福隆店主推「福隆山海發財鍋」，取用在地貢寮鮑、精選山藥、跑山雞，及新鮮藥材放入鍋中熬煮4小時而成。「飛魚卵山藥煎蛋」則以嫩脆的山藥與鮮飛魚卵和蛋煎製。福容台北一館川味「香蒜山藥」蒜香十足帶有Q勁。「炙燒糖漬山藥」則，保留山藥原始口感，甜而不膩又帶著檸檬香氣。福容淡水漁碼店則推出「避風塘山藥紅蟳」與「杏片山藥海鮮捲」，選擇多樣。

山藥自古就被視為養肺潤胃的好食材，口感Q黏、美味又百搭。福容大飯店此次選用雙溪區特產的山藥入菜，福容福隆店福隆山海發財鍋，將山藥與在地貢寮鮑，及整隻跑山雞，以新鮮藥材放入鍋中熬煮4小時以上，湯底充滿藥材及雞肉的香氣，天然海味席捲而來，口中交疊山與海的絕佳滋味，又能補氣養身；飛魚卵山藥煎蛋則搭配每日新鮮進貨的飛魚卵一同拌入高品質雞蛋液，以高溫熱油快速煎熟，山海不同甜味交錯，

在台北市區就近享用山藥料理，可以到大安森林公園旁的福容台北一館品嚐，主廚將自製酥脆蒜蓉，加入乾辣椒、豆鼓等配料爆炒後製成川味香蒜山藥，有別於以往山藥軟綿口感，更帶有Q勁且蒜香十足，讓料理層次更豐富。炙燒糖漬山藥則是清涼解膩聖品，以糖水、檸檬醃漬冰鎮後炙燒山藥表面，搭配主廚秘製山楂，甜而不膩，帶有檸檬香氣。

福容淡水漁碼店以當季山藥及秋蟹結合，推出經典菜餚避風塘山藥紅蟳，螃蟹下鍋快速過油，搭配炸至金黃酥脆的山藥上桌，味覺視覺皆令人胃口大開；港點杏片山藥海鮮捲使用山藥蝦仁海鮮餡，以糯米紙將餡料捲起，鋪上杏仁片，油炸至金黃色，外酥內嫩、鮮甜清爽。