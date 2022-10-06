雲林縣虎尾鎮「溪埔子中排治理工程」開工，改善80公頃淹水情況。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾鎮溪埔子中排為地方重要的排水渠道之一，但因多處斷面未達保護標準通洪能力，每遇豪大雨排水迴壅造成溢淹情況，雲林縣政府6日舉辦「溪埔子中排治理工程」動工典禮，完工後可改善約80公頃的淹水情況，保護約3000戶居民免於生命財產損失。

雲林縣政府為改善虎尾地區淹水問題，繼日前安慶圳大排第2期治理工程動工，6日再舉行「溪埔子中排治理工程」動工典禮，由雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠等人共同主持，此工程投入超過7500萬元，工期480天，可有效改善虎尾鎮埒內里、崛頭里積淹水問題。

張麗善表示，針對溪埔子中排分流箱涵及護岸治理工程，縣府水利處曾多次前往現場了解實際淹水狀況，並聽取鄉親意見納入規畫設計，盼徹底改善水患問題，但因物價波動，縣府增加自籌款將近2000萬元，才使工程順利發包。

本次分流箱涵施作範圍長度約1002公尺，於鄉道雲74與雲73既成道路上設置，透過分流箱涵，將水引至山子大排，降低渠道周邊溢淹情形，改善排水系統周邊約80公頃的淹水面積，保護當地約3000戶鄉親居住安全。

丁學忠說，溪埔子中排將近有70年歷史，至今都沒有整修過，近年來碰上極端氣候，造成當地嚴重淹水，此次治理工程除改善溪埔子中排蜿蜒問題，也設置箱涵分流，對於水患的改善有非常大的幫助。

崛頭里長李萬壽指出，溪埔子中排長期未重劃，排水系統彎來彎去、大小寬度不一，每逢豪雨必淹，造成農田汪洋一片，農作物泡水損失慘重，感謝張縣長交代水利處將溪埔子中排納入排水改善，減緩地方淹水情況。