明華園總團青年軍再度挑戰自我，要在舞台上接吻，同時還要歌唱跳舞，搬演最新作品《盜情》，訴說藝旦人生，將於10月15日、16日在嘉義市文化局音樂廳首演。

製作人陳昭賢表示，「《盜情》是近代的故事，嘗試用台語歌舞劇方式來製作，不是傳統歌仔戲，這是必須讓觀眾先知道的，但怎麼把歌仔戲的元素融入這個戲，反而是創作團隊思考最久的事情，也因此全劇保留了部份鑼鼓點、傳統曲牌等歌仔戲音樂元素。」

明華園總團長年來積極推動傳承工作，廣納青年人才投入歌仔戲創作，期待從年輕人的視角來看台灣土生土長的歌仔戲，塑造貼合時代的表演風格，繼去年的《沖霄樓》受到觀眾好評之後，再次與現代劇導演宋厚寬合作，希望能打造一個能吸引年輕人關注的作品，同時也歡迎老戲迷來體驗青春活力。

《盜情》改編1920年代左右大稻埕知名酒家「東薈芳」、「江山樓」之間的糾葛，由陳昭婷、王婕菱、吳米娜等優秀的歌仔戲新生代演員擔綱主演。

宋厚寬表示，這個故事與其著墨在「酒家爭霸戰」，更想探討的是「藝旦的人工愛情」，「大稻埕的當紅藝旦看盡人情冷暖、領悟歡場無真情，她擅長的人工愛情讓文人雅士、富商巨賈為之傾倒，但周旋在兩個酒樓老闆之間，原本要去『盜情』的藝旦，反而被偷了心。」

宋厚寬表示，陳昭婷扮演的女主角必須展現藝旦直白外放的情慾，「對傳統戲劇演員來說很不容易，一場幾分鐘的調情戲排了兩個小時，傳統戲演員如何把程式化的表演框架修的更圓潤、甚至放下，以符合歌舞劇的表演形式，是參與這個作品的演員面臨的考驗，然而將傳統戲演員的肢體轉換成舞蹈，卻別有一番風味值得觀眾細細品味。」