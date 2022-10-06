他錄到郵差按一下門鈴就跑，抱怨根本來不及說馬上下去。（翻攝自爆料公社/新竹市民孫先生授權）

一種簽到的概念？有男子在臉書上傳1段影片抱怨，他表示日前家人常聽到門鈴聲，出去一看後發現沒人，誤以為是有人在惡作劇，之後他裝上的對講機後，看到了畫面嚇一跳，原來是郵差先生按了門鈴後，便騎著電動機車離開，讓他無奈表示連說「馬上下去」的機會都沒有；對此網友也感同深受表示「形式上有來，自己拿通知單去領」、「不意外，很正常」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，他質疑「新竹市某郵局郵差，喜歡惡作劇擾人嗎？按了(電鈴)就跑」，他指出郵差有如「神速一般的甩尾，輕悄悄的我來了，靜悄悄的我走了，希望你不知道我來過」，大酸郵差「明明人在家，掛號永遠收不到」。

他錄到郵差按一下門鈴就跑，抱怨根本來不及說馬上下去。（翻攝自臉書爆料公社）

從影片中可見，有名騎著電動機車的郵差，打開門鈴外殼，按下該樓層門鈴按紐後，下秒竟催著油門一個大迴轉直接騎走，連門鈴外殼也沒關上，整個過程僅有10秒；對此，原PO也表示按了電鈴2秒就跑了，接電話的速度都沒這麼快，他還指出如果沒裝對講機前，家人還以為是有人在惡作劇，結果看到郵差按了就跑，連說「馬上下去」的機會都沒有，「看到門口什麼都沒有，誰知道你是掛號」。

影片一出，網友紛紛留言表示「不意外，很正常」、「一種簽到的概念」、「他們都趕時間，按了沒人就走了」、「現在這個也是按了就跑，還有次根本沒送就直接貼單」、「形式上有來，自己拿通知單去領」、「他在跟妳玩躲貓貓」、「現在郵差很喜歡讓你收通知書去郵局領」、「我家的是直接丟單子要我去郵局領 櫃檯還說我怎麼常常現場領」。

不過也有網友認為郵差是不是按了門鈴後，先去送其他間的郵件再等原PO下來，「他會先按然後再回來，你要在外面等」、「會不會是按完鈴先去送別家完才回來送你的？」、「有可能郵差先去附近跑送，然後再繞回來，看看住戶有沒下樓？」。