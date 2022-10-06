民眾黨新竹市長參選人高虹安6日晚間在臉書貼出國中市長獎照片。（截自高虹安臉書）

民眾黨新竹市長參選人高虹安6日晚間在臉書貼出與心理衛生協會理事的對話紀錄。（截自高虹安臉書）

針對近期各項爭議，民眾黨新竹市長參選人高虹安6日晚間在臉書發文，痛斥綠營造謠抹黑一條龍，高虹安也在臉書貼出與心理衛生協會理事的對話紀錄、國中市長獎證明，以及北一女旗隊的合照澄清，誓言要向綠營的抹黑宣戰，用證據與綠營造謠直球對決。

近期高虹安一舉一動都在網路上成為熱門話題，包括日前臨時取消新竹市心理衛生協會行程，被指利用特權插班進北一女，還有並非北一女旗隊等，都在網路上引發熱議。然而高虹安晚間在臉書發文，貼出對話紀錄和照片，盼澄清各項爭議。

高虹安首先提到，有名嘴指控她臨時新竹市心理衛生協會活動，當天根本沒受邀，高虹安拿出對話紀錄，強調當天活動是協會理事主動邀請，她答應參加，但主辦方當天早上臨時通知取消，她只是從善如流配合。

而針對有多個粉專指控高虹安靠特權插班進北一女，且並非北一女樂儀旗隊等，高虹安則在臉書上指出，她是國中市長獎畢業，推甄進北一女，並參加北一女旗隊，也拿出國慶府前表演的紀念照證明確有其事。

高虹安也在文中痛批，綠營造謠抹黑一條龍的做法，在新竹市長選戰已發生無數次，她拿出對話紀錄、照片就是要用證據與綠營造謠直球對決，向綠營抹黑宣戰！

高虹安也向對手喊話，她呼籲沈慧虹要有自己的格調，不要每次都跟進綠營造謠，也提醒林耕仁，綠營造謠抹黑被打臉不是第一次，要有智慧不要輕易上車，市長參選人有義務導正選戰風氣。