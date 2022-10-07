北市一名董姓男子婚後因故入獄，迄今未出監，於2021年間與林姓妻子離婚，離婚僅3個月，董男發現妻子產下1名男嬰，但妻子受孕的日期他仍在服刑，推知妻子與他人發生性行為產子，故向妻子提告求償。士林地院審結，判林女要賠償20萬元。可上訴。

判決書指出，董男主張，與林女於2019年間結婚，他隔年因他案入獄服刑，迄今仍未出獄，兩人於2021年間調解離婚，後來他卻突然接獲戶政事務所的來函，內容稱林女於近期產下1男嬰，法律推定為兩人的婚生子女。

董男表示，回推妻子受孕的日期，當時他仍在服刑，足以證明該男嬰並非他的孩子，他也同時提起否認子女的訴訟並獲得法院認證，此外，林女在訴訟中提出的男嬰親子鑑定結果也顯示生父為他人，顯見林女於婚內與他人產子的行為，已侵害他的配偶權情節重大，依法求償60萬元撫慰金。

士林地院審理時，林女並未到庭辯論，也未提出書狀聲明，故法官依法認定董男所言為真，認定林女的行為依社會通念來說，明顯破壞兩人婚姻幸福美滿，應當負起賠償責任，酌情後判林女應賠償20萬元為適當。可上訴。