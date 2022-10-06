一名女網友在臉書發文表示，過去長輩們總是勸她找個對象，但當她可能要跟一個離過婚，帶小孩的男子認識時，長輩卻嚇到直喊「嘿母湯」，讓她不禁詢問：離過婚的很可怕嗎？，貼文曝光後引發網友們熱議。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，先前有長輩得知她還沒結婚，就問她怎麼不去交一個男朋友，待原PO回覆「有阿，我有個朋友前幾天要介紹一個離婚過，帶個小孩的給我認識」，竟把長輩嚇得語塞直喊「嘿母湯、嘿母湯」。

讓原PO不禁好奇詢問「離過婚的很可怕嗎？」並表示「看來未經歷過婚姻的確實不適合跟離過婚的在一起」，但她同時也認為完全沒結過婚的人等於沒人要，這才更可怕，也自嘲還沒結過婚的自己，是個沒有人要的女人。

貼文曝光後引發網友們熱議。(翻攝臉書爆怨公社)

貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛留言表示「通常離婚帶小孩的不是要來跟你談戀愛的，是要找柴米油鹽醬醋茶的分母隊友的」、「離過婚的不可怕，可怕的是還要跟前妻糾纏不清，或是公婆還是比較喜歡前妻的那種」、「離過婚沒問題，有小孩才是問題，雖然殘酷但這是現實」、「離婚不是不好，前提是你要知道他離婚的原因，這個比較重要」。

但也有不少網友認為「離過婚又不是什麼壞事。所謂及時止損，重新來過」、「離過婚不一定都是男方的錯！只是對的人遇上錯誤的人！」、「離婚沒差，吸毒、賭博、不工作、家暴、沉迷線上遊戲這些才是大問題」、「自己的選擇自己承擔，也請那些不了解又喜歡替別人做決定的長輩閉嘴」。