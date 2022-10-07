男星威廉（廖亦崟）過去曾是團體「棒棒堂男孩」中的一員，今年與主播卓君澤喜結連理。豈料，新婚才滿6個月，威廉卻遭到妻子要求向大眾公開道歉。原因曝光後，網友神回：「老婆永遠是對的」。

日前，威廉與妻子一同前往桃園露營。開心曬出多張照片並配文「露營的美好…除了一早起床奔放的髮型，還能看見美少女的天外飛仙，以及好友的長相廝守…我想我會入坑，準備開始來成為營盪人。」其中，妻子天外飛仙的照片引發網友熱議，好奇問「確定室友有說這張可以PO嗎」更有粉絲表示「施主請保重。」

妻子卓君澤隨後在貼文下方留下「炸彈」圖案耐人尋味。果然，威廉近日突在IG PO出一張和妻子卓君澤的對話截圖，只見卓君澤說道：「你發一篇道歉文」，還明確表示文中必須提到「我家老婆好溫柔的」。威廉果真能屈能伸在文中坦言錯誤，不過也帶著滿滿的無奈表示「今天晚上準備要回家了…該面對的還是要面對，我錯了…可是大家明明很喜歡天外飛仙啊！按讚數跟留言數…都比首頁多很多…唉希望今天不要睡地板。」家庭地位讓網友們一目了然。

事後，網友們喜聞樂見這場家庭抗爭，表示兩人間的互動也太可愛了，紛紛留言回應「老婆永遠是對的，太可愛了」、「懂得保命的都是真男人」、「進得了家門再想睡的地方也不遲。」