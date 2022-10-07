許淑華拜訪南投縣警察局長黃永志，請警方特別注意參選人相關安全，並杜絕造謠、製造選舉恐慌。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

國民黨籍南投縣長參選人許淑華7日拜訪南投縣警察局長黃永志，針對對手蔡培慧自曝支持者遭恐嚇一事，因茲事體大，請警方積極調查，呼籲蔡培慧帶被害人勇敢報案，接受警方保護，若無相關情事，也建請警方將涉嫌抹黑意圖使人不當選的造謠者法辦，還給南投乾淨的選風。

民進黨籍南投縣長參選人蔡培慧5日在台中市出席行動中常會，會前自曝其支持者被黑道威逼。蔡培慧說，支持者被強載出去喝酒，席間對方放話：「你要小心一點！」也有支持者家突然遭黑衣人找上門，意有所指地說：「你小心一點哦！」讓支持者心生恐懼，不敢公開表明立場或幫她拉票。

南投縣警察局6日公開指稱，尚未接獲蔡培慧或其他人報案。許淑華認為，對方陣營的支持者遭恐嚇茲事體大，7日拜會南投縣警察局長黃永志，要求選舉期間不允許有任何不法勢力介入，畢竟不管賄選或恐嚇，都是公訴罪，檢警應該主動介入調查。

許淑華說，支持者被恐嚇，這件事應該有爆料者，何況是參選人親口描述，檢警應該高度重視，主動偵辦，也呼籲蔡培慧帶支持者勇敢報案，接受警方保護，相信檢警一定會將不法份子繩之以法，若找不到這些遭脅迫的被害人，只是聽說，那就是造謠、製造恐慌，達到抹黑的目的，意圖使人不當選的目的就非常明顯。

針對九合一選戰進入倒數，抹黑、謠言滿天飛，許淑華強調她嚴守分際，只提自己對南投縣的政見，針對每個陣營選擇的選舉策略，她不予置評，再次強調，民調落後者，採取偏激、激進的方式打選戰，她可以體諒，但若無中生有、造謠生事，特別是製造選舉恐慌，不容縱容，請還給南投縣乾淨的選風。