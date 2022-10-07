台灣入境免隔0+7將在10月13日上路，許多民眾搶著出國，掀起機酒預訂熱潮。易遊網表示，機票創下單周營收達9位數的好成績之外，國外訂房的訂單量也隨之高漲，對比前1個月已累積超過5倍的訂單成長，易遊網也特別推出「2022全球新開幕酒店」與「12大必訪城市人氣飯店特輯」主題企劃，精選日韓、越泰、星馬、歐美等地的特色飯店，不論是新飯店、好口碑人氣飯店都幫旅人筆記備齊，並在國外訂房方面祭出折扣碼好康。

以易遊網的機酒銷售數據來看，東京、首爾、曼谷為最熱門的3大旅遊地，其中日本一直以來台灣人最喜愛的旅遊國家，日本宣佈免簽後就展現相當強勁的買氣，即便現在票價不菲，仍是有許多旅客趨之若鶩。而預算有限的民眾，則轉往選擇首爾或曼谷居多，不論是機票或是飯店價格都相對親民，也成為不少旅客疫後出國的第一個選擇，成長相當快速。

易遊網也針對旅客喜愛的日、韓、泰，推薦今年新開幕飯店供給喜愛入住新飯店的旅客參考。包含日本有由星野集團打造每晚含稅2618元起的「OMO3東京赤坂」、鄰近心齋橋站每晚含稅2507元起的「大阪雷本酒店」、每晚含稅7702元的沖繩全新飯店「AQUASENSE Hotel & Resort」等，韓國有「首爾驛三新藝術酒店和住宅」、「首爾江南沃科酒店」及「首爾麻浦魯內酒店」，泰國則有「曼谷盆栽酒店」、「曼谷Chi藝術系列酒店」與「曼谷艾拉酒店」等；詳細資訊可至易遊網查詢。

易遊網APP也推出國外訂房限定折扣碼，最高祭出現折1188元優惠，11月13日前國外訂房滿5888元，輸入「hot588」即可現減588元，滿8888元輸入「hot888」現折888元；若刷玉山易遊卡或花旗信用卡還有加碼，分別輸入「ez788」及「citi788」，滿5888元現折788元，輸入「ez1188」及「citi1188」，滿8888元折1188元，等於現享超過9折優惠。此外，首次申辦玉山易遊卡，還可享有800元訂房金，國內外飯店無消費門檻可全數折抵。

KKday則觀察疫後旅遊型態持續以客製自組團、少接觸、重防疫為主流，即日起「耍廢包車漫遊團」再擴大推出大阪、九州、北海道及韓國首爾，更橫跨至東南亞泰國曼谷、芭達雅、華欣等地，強調4人成行隨時出發 、行程寬鬆等，包含來回機票、飯店住宿、部分餐食、當地交通，每人團費最低3萬7500元起。

此外，星宇航空將首航越南峴港，攜手KKday同慶推出首飛5日團，分別於10月30日、10月31日出發，包含來回機票，入住5星飯店、遊覽文化遺產、品嚐海鮮火鍋，為慶祝首航原價3萬2500元，推出優惠促銷價2萬7500元起。