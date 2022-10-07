台大校長遴選委員會召集人梁賡義（左）與發言人吳俊傑（右）7日在台大第13任校長遴選會議結果出爐後宣布，選出台大工學院院長陳文章教授為校長當選人，將備齊相關文件，請校方呈報教育部聘任。（鄭任南攝）

台大校長遴選委員會今午(7日)開會，採取2輪投票制，首輪從6名候選人中，選出票數最高的2人，再由2人中選出新任校長，傍晚遴選結果出爐，最終陳文章脫穎而出，成為台大新任校長，他在2輪投票中，均獲得半數委員支持，將在明年1月與現任校長管中閔交接，本人當選後也在第一時間發出聲明稿回應。

以下為陳文章聲明稿：

校長遴選委員會、本校師生及媒體朋友大家好！

非常感謝遴選委員及師生的肯定，而獲選為第十三任臺大校長。未來我會以學校進步及師生成就為我的職責，積極進行優化校院發展與建構智慧永續校園、發展領航國際的重點領域、提升國際合作能量及競爭力、強化招生策略及連結國際教育、 激勵師生研究、精進學生自主學習及研究動能、完成創校百年規劃與增強校友、和連結充實財務規劃及募款等八項校務發展策略，且以培育領袖人才、促進世界文明、貢獻國家社會為臺大使命，打造臺大為引領世界的偉大學府。我必當全力以赴，讓我們一起創造下一個百年的榮耀。