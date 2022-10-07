親訪美！經濟部晚間宣布，部長王美花本周日(9)將率團訪美8天，除參加首次在美國舉辦的「台灣形象展」揭幕外，也要前往華盛頓智庫國際戰略中心（CSIS）演講，同時可能參加台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）會議。並會拜訪全球最大半導體設備製造商美商應材，尋求進一步投資。

王美花預計10月16日回台，此行預料馬不停蹄，除確定出席外貿協會在美國華府舉辦的「台灣形象展」，將與美企業者直接交流，回應各界對於近期供應鏈韌性及地緣政治議題的關切。然後在華府會召開一場華文記者會，公開說明此行拜會成果與半導體相關問題。

王美花將與美國企業及商會就強化供應鏈合作進行交流，另外，也將訪問總部位於矽谷、與台灣半導體供應鏈合作關係密切的產業巨擘交流，招商引資。據了解，這家巨擘為全球最大的半導體製造設備和服務供應商美商應用材料，但無法確定王是否與晶片巨擘英代爾會談。

同時間，TTIC也於華盛頓召開，美方將在會上將介紹《晶片與科學法案》，除了經濟部國際貿易局長江文若為出席代表外，王美花應該也會前往參加。另外，她會赴對美國政府外交具有影響力的戰略暨國際安全中心(CSIS)演講，公開說明台灣近期在半導體晶片供應、地緣政治扮演的角色等。