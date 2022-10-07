泰新機構‧泰御建設繼台中七期「泰御天鑄」新案熱銷後，在12期重劃區青海路、黎明路口，續推出總銷約25億元的「泰御天鑄II期」智能宅邸新案，產品規劃25坪、34坪、40坪2至3房，預計明年首季正式登場，每坪開價65萬元起，創下區域單價新高。

泰新機構‧泰御建設今（7）日舉辦開工典禮與「暨南大學願景計畫」捐款儀式，不僅希望喚起大眾對弱勢學子的關注，同時也首次發表位於12期的19層地標級智能宅邸「泰御天鑄II期」，再次引爆區域房市話題。

創立於1988年的泰新系統科技，35年來以「講究．不將就」的企業精神，專注深耕機電、消防、安全、智慧建築等樓宇整合科技，參與規劃施作故宮南院、高雄海洋音樂流中心、台南國家圖書館、國家美術館、台中市政府大樓、晶圓廠等全台重大指標性建築，屢獲台灣精品獎、公共工程品質優良獎等大獎的肯定。

有「台中最科技的建商」封號的泰御建設董事長李金池表示，因為從事消防機電整合系統多年，深知「消防、機電、環控」是整棟建築的心臟和微血管，也是建築長居久安的關鍵，泰御建設堅持「看得見的理所當然、看不見的更加用心」，全面整合建築內在到外在，更以最尖端智慧住宅科技與德、義、日、美多項豪宅級建材，打造2～3房智能宅邸，並以24小時客服、48小時到府等服務保證，蓋出令人安心、安居的百年安全建築。

海悅機構旗下的海鉅開發總經理林俊榮表示，台中市12期重劃區坐落七期重劃區及水湳經貿園區之間，東北側近鄰逢甲商圈，西側可達台中科學園區與精密機械園區等產業重鎮，不僅具備完善的生活機能，更與台中未來兩大都心發展密切連通，前景備受矚目，而「泰御天鑄II期」無論地點或是智能宅的產品規劃，均符合剛性購屋需求。

面對政府打炒房、升息等不利因素干擾，下半年房市買氣明顯變冷，林俊榮認為，第四季來客數並未減少，但成交速度確實放慢，但土地成本與工資、營造成本依然在高檔，「房價要降很難」，建議購屋族，不妨利用這段時間慢慢挑選心中的好產品。