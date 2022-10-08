桃園鮮奶節會場內有小乳牛與小羊互動區。（蔡明亘攝）

會場裝置藝術「壓頭哞」，只要壓頭就會發出牛叫聲。（蔡明亘攝）

大片花海中間有多個乳牛立牌，遊客直呼超美、超好拍。（蔡明亘攝）

桃市府農業局與楊梅區公所合辦首屆「桃園鮮奶節」今開幕。（蔡明亘攝）

為推廣桃園酪農業發展，桃市府農業局與楊梅區公所合辦首屆「桃園鮮奶節」今開幕，雖天氣不佳仍吸引上百民眾參與，國慶連假期間規畫系列活動，園區內設有大型牧草圈、花海打卡點、小乳牛與小羊互動區，也和在地企業與學校合作設攤。楊梅區長邱世源表示，因疫延宕2年終於順利舉辦，未來盼將鮮奶節變成楊梅特色，將休區串聯周圍步道，發展特色觀光。

2022桃園鮮奶節今日開幕，活動會場面積約3甲大，邀集在地酪農與小農、植物奶商家、楊梅區農會與產銷班等，還有多間知名在地企業進駐，共設4大主題館，包括產業館、教育館、美食及養生館、永續館，讓民眾更加瞭解鮮奶生產、酪農業相關知識。

會場中設有小乳牛與小羊互動區、大型牧草圈、大片花海等，以及壓頭就會發出叫聲的「壓頭哞」，吸引許多民眾打卡搶拍。秀才休閒農業發展協會也安排微旅行遊程，帶民眾走訪附近景點，製作左手香防蚊膏、洗愛玉、咖啡DIY等農事體驗。

桃園市長鄭文燦表示，桃園為北台灣酪農業重鎮，去年產值約5億元，尤其楊梅是桃園酪農聚落，特別在此舉辦首屆鮮奶節，推廣鮮奶、植物奶等知識，邀民眾來體會酪農魅力，且桃園休閒農業區疫情後明顯成長，已創造國旅、食農教育亮點，也盼藉此活動推廣秀才休閒農業區周邊景點。

邱世源也提到，鮮奶節因疫延期2年終於如願舉辦，雖只有短短3天，還是很高興楊梅有一塊農民借出的3甲大、可以辦活動的場地，希望與農業局合作將楊梅的鮮奶、酪農業發揚光大，好好介紹給地方鄉親。未來更要串聯附近的福人、保甲與秀才步道，以休區為中心發展特色觀光。