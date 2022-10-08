2022國慶晚會明晚（9日）在桃園盛大登場，除了有在地龍潭愛樂管弦樂團、原林藝術舞集、僑生歌唱大賽冠軍帶來動人歌聲，演出歌手卡司更是聚集天王天后天團，繼上周公布台灣最美歐巴桑陳美鳳華麗登台、保庇天后王彩樺、金曲歌王許富凱後，年輕朋友相當喜愛的人氣歌手陳芳語、舒米恩、黃宇寒、人氣女團樂天女孩也將接力演出。

陳芳語（Kimberley）受邀為國慶演出，開心獻上祝福：「感到非常榮幸，很期待見到大家，祝台灣生日快樂！」談到對於桃園印象，她形容：「很多好朋友住桃園，很常來玩、吃、逛，也很常來演出，喜歡桃園很大、很舒服的感覺。」不忘預告服裝很有看頭，「這次的造型是特別為了國慶演出打造的，一收到邀請就開始跟團隊討論安排表演內容，非常期待站在舞台上很大家一起唱歌，一起開心渡過喔」。

陳芳語表示很期待明晚的表演。（圖／三立電視提供）

本土天團玖壹壹明晚將攜手師弟艾文演出，呈現不同過往的限定組合，客家歌手黃宇寒對於登上國慶演出則超級興奮：「很驚喜，非常期待可以和Suming一起演出，之前在自己的頻道上有翻唱過〈不要放棄〉阿美族語版，沒想到這次可以一起在國慶演出了，開心。」本身是龍潭人的她，高中時因為社團活動很常去桃園，印象就是高樓大廈好多、百貨公司也好多，城市的生活速度跟成長的龍潭截然不同。