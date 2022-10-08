感情裡經常會出現一些令人意想不到的橋段，每個人的容忍程度也各異，但如果是看到自己的好閨蜜和的曾經的舊愛在一起，你還能接受嗎？一名女網友發文表示，自己暗戀一學期後在一起的男朋友，分手後竟看到閨蜜和他開始曖昧，「雖然分手後的事情我也管不到，但是心裡真的不太好受」。

分手後閨蜜整天和前男友黏在一起。（圖／翻攝自Dcard）

一名女網友在Dcard上以「朋友似乎又看上我前男友」為題發文表示，當時原PO和閨蜜還有那位男生，三人本是同班，而原PO對男生一見鍾情，暗戀他一學期後，兩人關係越來越曖昧，最終在一起，2個月後卻因為雙方個人因素選擇和平分手。而閨蜜在得知分手的消息後，整天和前男友黏在一起，手機桌面也換成前男友的照片，給出的理由是為了氣當時的曖昧對象？這令原PO傻眼，也對這10年的閨蜜大失所望，心裡非常難受。

一票網友認為閨蜜的行為不妥，另一票則是認為不應該再去干涉。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友看法兩極，一面是同情原PO的遭遇，認為閨蜜的行為不妥，「好朋友跟前男友曖昧不覺得很膈應嗎？」、「如果是自己的好朋友那感覺不會怪怪的嗎？」、「蛤我以為不碰朋友的前男友很正常欸」、「這種人不值得妳把她當好朋友」。

另一票網友則是認為原PO都已經分手，不應該再去干涉，「自己得不到的別人也別想得到？」、「10年的好友果然是假的」、「都是前男友了妳還想怎樣」、「是妳放不下吧」、「妳是不是還偷偷喜歡他」、「都分手了，跟你有關係嗎？」。