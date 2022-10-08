Meta執行長、臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）深耕元宇宙領域，去年宣布投資100億美元（折合新台幣約3170億）開發，規劃元宇宙虛擬世界社交應用Horizon Worlds，目前已陸續將服務拓展至各國。但近期流出一封負責元宇宙的副總給員工的信件，指應用程式的品質和效能有很大的改善空間，並提到連開發團隊的員工都不太使用。

The Verge報導，Meta元宇宙副總Vishal Shah在9月15日給員工的內部信件提到，Horizon Worlds品質和效能存在太多問題，甚至開發的員工也不常使用，並表示將「封閉」到今年底，以解決上述提到的障礙。

Vishal Shah在信中認為Horizon Worlds開發的過程中，團隊員工不常使用它是一個關鍵問題。他說，「資訊儀表板清楚的表明這一點，為什麼？為什麼不喜歡自己開發的產品？如果我們不喜歡它，怎麼能期待用戶會喜歡？」

有趣的是，即便主管如此地強調員工應該多使用Horizon Worlds，但在約兩周後的9月30日發送的信件中，Vishal Shah仍稱員工還是沒有使用Horizon Worlds，為此還為員工制定任務，要求團隊員工每周至少進入Horizon Worlds一次。

Vishal Shah表示，團隊的每一個員工都必須讓自己喜歡上Horizon Worlds，如果不去使用它，就無法達到目標，「進去裡面，與同事或朋友在內部或外部的版本一起玩，並與用戶互動」。