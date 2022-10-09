新竹某大學女學生小芳（化名）去年4月與社團同學因表演成功相約慶功，到其中1人家中喝酒，凌晨2點多1名學長加入，但小芳已爛醉被眾人抬到2樓睡覺，沒想到該學長竟趁機撿屍，脫去小芳內褲後指侵、性侵，小芳清醒後提告；法官依乘機性交罪判處1年8月徒刑、緩刑4年。

判決書指出，男子與小芳為同校學長學妹關係，且為同一社團成員，民國110年4月23日晚上11時為慶祝社團表演成功，眾人約至某一社員家中慶功，男子在凌晨2時30分許抵達，眾人當晚一同飲酒，席間共飲用啤酒、梅酒、高粱及威士忌等多種酒類，小芳當時因不勝酒力，喝醉後被抬到2樓房間睡覺。

男子見小芳因飲酒後呈現強烈頭暈及全身無力之狀態，竟萌生乘機性交之犯意，利用小芳不能抗拒之情形，褪下小芳下半身衣物，先以手撫摸小芳下體，再以手指插入陰道內，最後直接以生殖器插入小芳陰道內，性侵得逞。小芳於清醒後發覺有異報警處理。

不過小芳事後與男子達成和解，法官審酌男子並無刑事前科，行為尚稱良好，依法酌量減輕刑期，但法官同時認為男子為滿足私慾，趁學妹酒醉無法反抗進行性侵，造成女方身心不可抹滅的傷痛，依乘機性交罪判處1年8月徒刑，緩刑4年。緩刑期間交付保護管束，須提供60小時義務勞務。