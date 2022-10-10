民進黨苗栗縣長參選人徐定禎回嗆，鍾東錦是惡人先告狀，要鍾先把前科案件交代清楚。（李京昇攝）

苗栗縣長參選人、苗栗議長鍾東錦10日召開記者會，揭露民進黨可能的10大奧步手法，並組成9人律師團，要對抗選舉奧步，正面迎戰綠色恐怖。民進黨苗栗縣長參選人徐定禎回應，鍾東錦是惡人先告狀，應先交代清楚過去犯下的案件，不要模糊焦點。

徐定禎說，鍾東錦把自己與國民黨蔣萬安、民眾黨高虹安並列，企圖拉抬自己聲勢的伎倆讓人啼笑皆非，他試問鍾東錦現在除了可能被國民黨開除黨籍的徐耀昌外，有那個政黨、那個政治人物願意跟鍾同台。

徐定禎表示，鍾東錦條例所謂的選舉大奧步，赤裸裸展示面對民調下跌的危機感，繼徐耀昌在競選活動莫名哭泣想博取同情，鍾東錦陣營已經黔驢技窮，選民的眼睛是雪亮的，早已看破這些手法。

徐定禎說，奉勸鍾東錦用紮實的政見牛肉爭取選民支持，譁眾取寵、烏賊戰術都不是苗栗人希望看到的選戰，他要鍾東錦與其開記者會模糊焦點，不如把過去犯下傷害致死、殺人未遂、妨害家庭的案件，都說清楚講明白。