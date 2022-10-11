受惠大陸車市銷售逐步回升，可望帶動客戶月增胎壓偵測器（TPMS）備貨力道，TPMS大廠橙的電子（4554）11日公布自結9月合併營收達2,580萬元，月增1.02％，年減48.78％，但累計今年前三季合併營收2.95億元，年減11.82％。

橙的表示，9月營收較上月增溫，主要受惠大陸車市銷售逐步回升，旗下OEM事業往來客戶的北汽福田、鄭州宇通等公司備貨力道提振，惟今年下半年歐美地區車市持續面臨能源成本增加、通膨影響各國經濟趨緩等挑戰，干擾旗下AM主要客戶下單延後，導致9月營收年減48.78％。

橙的指出，今年前三季AM、OEM事業營收比重，分別為72.9％及27.1％，與去年同期的69.8％、30.2％相較，AM事業仍持續挹注公司穩健營運動能。

橙的說，公司憑藉長年與歐美地區主要客戶深厚業務合作基礎，除積極加大歐洲地區客戶結構進行優化策略布局，提高直接經營當地輪胎店規模數持續增加，以期創造旗下「Orange」自有品牌知名度提升，並增添當地TPMS產品銷售，創造整體營運正面挹注。 此外，橙的目前觀察旗下AM事業主要客戶下單調整，有望至明年第一季落底，明年有機會展現更為強勁銷售動能。

展望2022年第四季，橙的持審慎保守看法。橙的認為，雖然目前全球車市仍面臨全球通膨、肺炎疫情、車用晶片缺貨等外在市場因素，干擾供應鏈供貨穩定度與消費力道。

為此，橙的採取穩健營運策略，包括持續投入新款TPMS產品研發改良、精進庫存及費用管控，同時積極開發AM市場新客戶訂單契機，加上新台幣貶值持續創造公司營運正面效益，可望挹注未來營運穩健的動能。