中市吳男與住在員工宿舍的臨時工賴男相處不睦，去年7月間深夜拿鐵條、牛排刀攻擊猛刺上背部，見賴已趴倒，仍持鐵條及刀亂揮，66歲賴背部遭砍一刀深及肺臟，送醫不治。一審依殺人罪判14年6月、褫奪公權5年，目前在二審審理中。才新婚2年的53歲賴妻提起民事求償，法官判賠扶養費及精神撫慰金等共268萬餘元，可上訴。

吳男與賴男同住在公司員工宿舍，兩人平日因使用廁所等問題相處不睦，怨懟越積越深，吳還收藏牛排刀防身，去年7月14日深夜11時30分許，見賴坐在宿舍客廳長椅休息，竟持鐵條攻擊他頭、臉及肩部，賴以手揮擋，吳在拿出牛排刀自賴左上背猛刺，再以腳踹，賴已趴在長椅無動靜，吳還拿鐵棍揮打他背部。

林男受業者所託到場察看，發現賴已倒臥不起，吳男持鐵條及刀亂揮攻擊賴，林男急打電話報警，警方到場協助將賴送醫搶救，傷重不治，經循線逮捕逃逸的吳男，查扣凶器。

經法醫研究所解剖鑑定發現，死者主要致死外傷在左上背的銳器傷，傷口深度10.5公分，刺進胸膛、傷及肺臟，造成左側胸腔大量血胸、左肺塌陷而死亡。

一審法官以吳男下手殺意甚堅，依殺人罪判處14年6月，褫奪公權5年。吳男不服上訴二審，審理中。

賴男才結婚2年猝然死亡，53歲賴妻提起民事訴訟，請求損害賠償，求償醫療費、喪葬費、扶養金及精神撫慰金共289萬4378元。

68歲賴男已退休多年，擔任支援性的臨時工，撫養義務人有53歲妻子及2名兒子，賴妻已無謀生能力，法官以賴男平均餘命上有17.7年，法官判賠撫養金1254萬餘元，而賴妻結婚才2年，丈夫突遭殺害身亡，心痛及精神所受打擊重大，判賠精神撫慰金120萬元，加上醫療費、喪葬費等共268萬9978元。