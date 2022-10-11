日前網路上自稱「新竹媽媽」的一篇文章，引起綠白網軍大戰，甚至互嗆「虹衛兵」。對此，藥師林士峰今（11）日就在臉書上表示，現在民進黨「打不到(民眾黨新竹市長候選人)高虹安，打她身邊的人，再打不到，只好打她的支持者」，更直言「沒招了嗎？只能推自己的支持者上戰場」，引發討論。

林士峰今日在臉書上PO出一篇「當民進黨的市長候選人開始分享所謂的新竹媽媽文章的時候要請小心」文章表示，「最會選舉的民進黨，可能會反串出征，試圖要抹黑高虹安的支持者，像塔綠班一樣，是一群非理性的狂粉」，林士峰更指出「事實上最不理性的，就是民進黨支持者。打不到高虹安，打她身邊的人，再打不到，只好打她的支持者」。

林士峰認為，如果民進黨新竹市長候選人沈慧虹真的愛民如子，就不會多年來無視空橋媽媽們的期盼，漠視孩子們上下課的安全問題，騙新竹市民中央沒撥空橋預算，事實上新竹市政府根本沒去申請預算。這讓林士峰質疑「沒招了嗎？只能推自己的支持者上戰場。(新竹市前市長)林智堅根本就是一個不適任的政務官，只會剪綵而不考慮後續的經營問題」。