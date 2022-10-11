民眾黨新竹市長候選人高虹安日前遭控論文抄襲。對此，媒體人「逆風的烏鴉」今（11）日發文表示，在高虹安被指論文抄襲後，許多綠營人士將之與林智堅中華大學論文類比，認為兩者一模一樣，但自己詳細比對兩者情況後發現非但不一樣，高的論文更證明了林的論文為何會被撤銷，因此他開嗆，說兩者情況一樣「就是瞎扯淡！」

「逆風的烏鴉」提到，為了方便起見，自己會用ABCD作為論文的代號，他分析，高虹安的情況很簡單，牽涉的只有資策會的期刊論文A，以及她辛辛那提的博士論文B。若從作者看，論文A是資策會的期刊論文，有四位共同作者，高掛名第一名，「也就是說，高虹安是這篇期刊論文貢獻度最大的一個作者」。而若從內容看，在論文B總計113頁的篇幅裡，大約6頁引用了論文A。在論文的所有權上，相關報導提到這是經濟部委託資策會做的，「合理判斷智慧財產權屬於經濟部或資策會，但沒有提到作者人格權歸屬」。

至於林智堅中華大學論文，情況則複雜得多。「逆風的烏鴉」指出，若以時間序和作者看，A是共有三名作者、林智堅掛名第二名的會議論文；B是中華大受竹科委託做的報告，作者兩人，沒有林智堅；C是只有林智堅掛名的碩士論文，D是同年10月、內容從A翻譯而來的英文論文，作者有三人，沒有林智堅。

而經過釐清後，四篇論文的關係也很清楚：A是B的期中報告，內容大量雷同但較為精簡；B和C幾乎完全雷同，如前所說，D是A的英文版。而關於所有權的歸屬，據目前已經揭露的合約，該份報告的所有權、作者人格權，都屬於竹科。

因此「逆風的烏鴉」表示，由此可知在高虹安的論文A中，她是主要貢獻者，論文B，她就是作者。有疑義的部分是B的內容引用了A，「是否涉及學術不倫？侵犯資策會、經濟部的智慧財產權」，但在第一個問題部分辛辛那提大學已經給出了答案，即他們不認為這是學術不倫，後者方面，資策會最早的說法是學術使用無關著作權，但現在又說要追究，「這也是剩下的唯一問題」。

至於林智堅的論文，若撇去所有權、人格權等問題要與高的論文類比，則上述四篇報告、論文必須達成「林智堅必須是全部的作者」與「林智堅不但必須是作者，且在多人掛名的論文裡，他還必須是主要作者」等兩要件。但問題是，在上述林智堅的ABCD四篇論文中，有他的名字的只有A和C，「鑒於A=D，B=C」，若林智堅是A和C的作者、甚至是主要作者，不可能沒有任何掛名，因此就衍生出了下一個問題：若不是A和C的作者群抄襲、盜用林智堅的成果，就是實際上林智堅只是在A上掛虛名，然後完全抄襲完成了C。

「逆風的烏鴉」直言，若要釐清以上問題，中華大學學倫會的調查就很重要，若在調查時林智堅對論文內容瞭若指掌，侃侃而談，「那作者是誰就會有爭議空間」。但就目前已知的資訊，林智堅遭中華大學學倫會判定抄襲。而該判定也等於說明林智堅在論文A只是掛虛名、沒有角色。

最後「逆風的烏鴉」狠嗆，兩者情況一樣的說法「就是瞎扯淡」，不要以為同樣有委託研究角色或者期刊論文，情況就一樣。