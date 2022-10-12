金管會公布最新信用卡業務概況，2022年8月簽帳金額3038億元，雖較7月新高下滑、仍年增逾2成、改寫同期新高。累計前8月簽帳金額達2.25兆元、年增達11.54％，金額創下同期新高，成長幅度亦為2010年以來近12年最高，顯示民眾消費力道未減。

金管會統計，8月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5441萬張，月增0.44％、年增5.51％，總有效卡數約3466萬張，月增0.84％、年增4.59％。循環信用額度約1010億元，月增0.6％、年增2.85％，簽帳金額約3038億元，雖月減達25.52％、但年增達20.94％。

銀行局副局長林志吉指出，8月信用卡簽帳金額較7月明顯下滑，主因7月受刷卡繳稅挹注，前五大銀行刷卡繳稅金額月增達1145億元，使當月簽帳金額一舉飆升至4079億元，月增達54.24％、年增達21.61％，創下歷史新高紀錄，墊高比較基期所致。

林志吉分析，若扣除繳稅因素，8月簽帳金額實質上仍較7月增加、且創下同期新高。累計前8月簽帳金額達2.25兆元，年增達約2334億元或11.54％，超越2019年同期2.13兆元、改寫同期新高，成長幅度亦為2010年14.44％以來近12年同期最高。

電支業務的儲值卡方面，截至8月底總流通卡數約1.55億張，月增0.88％、年增8.34％。8月消費總卡數1203萬張，月增43萬張或3.57％、年增達247萬張或20.53％，消費總金額60.8億元，月增1.2億元或1.97％、年增9.3億元或達15.3％。

電支帳戶方面，截至8月底總使用人數約1857萬人，月增4.2％、年增達21.81％。代收實質交易金額87億元，月減5.63％、年增18.39％。辦理國內外小額匯兌金額約114.8億元，月增6.71％、年增達50.96％，收受儲值款項金額232.5億元，月增4.26％、年增達39.83％。