高端疫苗去年7月19日獲國內緊急使用授權（EUA），並在8月23日開打，至今已有1年多。衛福部核准專案製造時，要求高端1年內檢送國內外執行疫苗保護效益報告，衛福部長薛瑞元今透露7月已收到，目前正在補件，10月底前須補件完畢，若不符合要求就會廢止EUA，符合要求則會繼續。

國民黨立委蔣萬安今質詢時表示，衛福部去年7月核准高端疫苗專案製造，條件包括1年內需要檢送國內外執行疫苗保護效益報告。薛瑞元回應，食藥署7月底收到報導，8月經過審查後，已請高端補件。

薛瑞元表示，高端須在2個月，即本月底前內補件完畢，如無法符合要求，衛福部就會廢止EUA，若符合要求則會繼續，相關報告可以對外公開。

日本昨起開放自由行，不過當地卻不承認高端疫苗。蔣萬安表示，根據日方說法，當日不認可的主要是因為高端沒有被世界衛生組織（WHO）納入緊急使用清單（EUL）。

薛瑞元表示，列入EUL的條件有點複雜，聯合國會員國審查較快，台灣因不是會員國，審查較慢，除此之外還需要臨床試驗的數據，因此才會進行WHO的團體試驗，據他所知，該試驗已經做完，資料在WHO手中，還需進行分析和判讀，由WHO進行，因此速度不是衛福部能掌握的。

政府目前正與日方進行積極交涉，薛瑞元表示，日方的規定不是不能調整，每個國家邊境管制的策略不一樣，或許台灣的努力會讓日本願意有例外。

不過，蔣萬安批評這種說法已經聽很多遍，過去大家在問「什麼時候日本可以認可？」，當時的指揮官說「我們離日本承認不遠」，結果有被認證嗎？他呼籲衛福部誠實面對國人、務實面對問題，不要用似是而非的方式應對，要被認可就要更積極協助高端列入EUL，這是大家對衛福部新部長的期待。