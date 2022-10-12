台中市霧峰的「初霧燒酎」清酒禮盒與雲林縣「雲濤海寶」烏魚子禮盒同時獲得今年第59屆金馬獎的貴賓禮品！雲林縣長張麗善今(12日)臉書分享喜訊，與台中市長盧秀燕女力聯手，一起讓我們的伴手禮閃耀金馬。

張麗善在臉書透露，昨(11日)再度與好姊妹盧秀燕市長幫大家搶先開箱，更被盧大讚「是看過雲林縣歷任以來最認真、最打拚、最顧農業、最會行銷的縣長」；對此，張麗善有點害羞地說，因為會這麼賣力推廣，是因為我們打造的雲林專屬品牌雲林良品，不只在地生產、在地加工、還符合三章一Q、產銷履歷、CAS、ISO、藥物殘留檢測等嚴格審查，消費者絕對能吃得安心，這麼優質的農特產品，當然要用力分享。

今年獲評審青睞成為金馬獎唯一指定的烏魚子禮盒「雲濤海寶」，張麗善表示，這是由雲林烏魚伯與佳里海產跨域合作推出，一口口來自沿海的新鮮烏魚子，加上全台唯一高科技設備紫外線、臭氧殺菌、單片真空包裝，再放入黑金禮盒，新鮮美味帶著走！喜歡清酒的朋友，一定要嚐嚐台中市霧峰的「初霧燒酎」，透過香米吟釀清酒製法蒸餾粹取所得，香醇順口好喝又回甘。

同時張麗善也邀請盧秀燕市長跟全國各地的好朋友，10月29日到雲林參加2022台灣咖啡節，因為今年獨家推出咖啡蜂蜜口味的乖乖，香氣迷人的咖啡香，搭配甜而不膩的蜂蜜，再加上鬆脆口感的乖乖，這時再來一杯甘醇濃厚的咖啡，可說是非常讚。