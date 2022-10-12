全長11.4公里的桃園捷運棕線，將串聯台鐵桃園站及迴龍站，歷經3次專案小組初審後，今天順利在環評大會中通過。

桃園市政府表示，桃園捷運棕線（桃園─龜山，迴龍）計畫路線全長約11.4公里，其中地下段為6.1公里、高架段5.3公里，並將規劃7座車站，5座為地下型式、2座為高架型式，其中BRH01站可與台鐵桃園站、捷運綠線G07透過連通動線銜接轉乘，而BRH07站與萬大線LG21站共站，並與新莊線透過連通動線銜接轉乘。

桃園市政府提及，配合歷次專案小組意見，取消原維修機廠規劃、補充相關調查及評估、減少外運土方，並提出樹木移補植等環境減輕對策，計畫可建構桃園連繫台北的捷運路線，形成完整北部都會區捷運軸帶，並降低私人運具使用，舒緩現有道路系統服務水準惡化現象。

專案小組召集人李俊福表示，該路線原本採輕運量系統，並設置一維修機廠，但經現勘後發現機廠位於地質敏感帶且地形陡峭，審查時建議應修正，開發單位第二次經考量後把改採中運量系統，取消機廠規劃。

會中環評委員李培芬建議，移補植存活率應達80％以上，若低於80％，則應以適合當地生長的原生種補植；開發單位也同意。

經過不到1小時的審查，就通過環評大會審查。