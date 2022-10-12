新光三越信義雅詩蘭黛 美肌雙冠組，特價6300元，原價1萬7091元。（新光三越提供）

新光三越信義LA MER海洋拉娜超人氣經典禮讚，特價4萬3470元，價值6萬7800元。 (新光三越提供）

新光三越台北信義新天地周年慶，將於10月20日登場，業者觀察，近期出國旅遊的熱度增加，民眾外出意願也提升，而年末為迎接新的社交型態，穿搭、美妝的需求更逐漸增加，解封後人們更嚮往重返聚會的生活，實體店鋪中尤其「外顯」性商品的銷售度提升，能夠展現自己風貌的新服飾、運動休閒、美妝品等都有顯著成長。台北信義新天地周慶檔期目標4店共62億元，較去年成長1％。

新光三越台北信義新天地周慶，化妝品單筆滿2000元送2000點skm points、全館累計5000元送5000點skm points，名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿1萬元送5000點skm points，首五日skm pay限定大家電、法雅客、[i]Store單筆滿1萬元送1萬點skm points。新光三越新會員獨享，首次申辦數位貴賓卡即贈100點skm points。

新光三越台北信義新天地觀察，這兩年顧客對於化妝品、保養品，傾向大容量、買正貨送正貨的組合，優惠組以贈送相同品類最受歡迎。故今年特別推出CP值最高的「大滿罐」優惠，周年慶超值特惠組買1送10再加1、買正貨送正貨等。首四日排隊必買明星組合，包括「LANCOME嫰亮雙星賦活組」，內含賦活露50ml＋粹晶露50ml，再送10ml粹晶露10罐，等於買正貨送正貨，特價3942元達49折，扣skm points 2000點再送安瓶4ml；「KIEHL’S保濕霜發燒限定組」2罐保濕霜125ml+10罐7m，總共4770元，每ml只要15元等於打了5折。

此外，共有175家信義新天地人氣新櫃首次參戰周年慶，包括Lady Gaga愛用「DRUNK ELEPHANT」全台首櫃、「Dyson全台首間旗艦店」都在A11登場；手機殼「CASETiFY Studio」全台首家品牌概念店，與「POP MART」台北首店開幕以來也天天排隊；加上A9迎來「BALENCIAGA」全新開幕，「Bottega Veneta」也全新RE-OPEN，特別導入服飾系列，提供顧客更多選擇。