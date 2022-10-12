生蛆了！有名男子抱怨某知名大學的大門外送放置櫃「爬滿了蛆的屍體」，一旁還放著其他學生的餐點，他還指出，看到櫃子內還有袋的餐點，「都不知道放了多久」；另外他還抱怨，該校學生因為住在學校後門山上宿舍，但該位置不在外送平台服務範圍內，但有學生會把定位點設定在前門，外送員抵達後再要求幫忙送到宿舍，讓他非常不滿。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，他先酸爆「某知名大學，大門外送放置區，也太乾淨了吧！」；從原PO上傳的照片可見，貼著「6」數字的外送放置櫃，裡面有份餐點不知放了多久沒人拿，導致放置櫃裡，從餐點到外面的袋子，以及靠近餐點的櫃子裡似周都爬滿了死掉的蛆，對此，原PO也表示「(餐點)沒人認領，公告下去，(若還是沒人領)隔天一大早，全清掉就好」，他也看著櫃子內知名水餃連鎖店的餐點，稱「都不知道這個放多久了」。

外送員看到某知名大學的外送放置櫃內「佈滿蛆屍體」，直接開酸「也太乾淨了吧」。（翻攝自臉書爆怨公社）

另外，他抱怨因為這間學校的後門山上宿舍位置，因為不在(外送系統)服務範圍內，時常有學生「地址亂打」定位在前門大門，待外送員抵達後，再要求送到後門山上宿舍，他提到若這樣做，來回多增加3公里，而且還要回到前門定位點才算「配送完成」。

他也表示，不是每次都會遇到心軟的外送員幫忙送後門的(山上宿舍)，並直呼「難道外送員的時間都不是時間？」，難怪會有餐點放在前門大門口沒人領。

貼文一出，網友紛紛留言表示「耍小聰明」、「生蛆了」、「好噁」、「果蠅的蛋」、「也太噁心了」、「現在的大學生？呵呵」、「沒人領都是乾死的蛆」。