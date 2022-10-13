戀情中，總有照顧與被照顧的情形，流行寵女友的現代，不少戀人對另一半不是照顧，而是慣著，造成很多麻煩，《摘星工廠》運勢專欄指出巨蟹男、天蠍男、牡羊男總是能把女友慣得別人不敢要，並開始出現公主病的象徵，讓人非常頭痛。

▍巨蟹男

巨蟹男要是對人好起來，根本無法找到對手，這樣的巨蟹男擅長照顧人，別人若是360度全方面照料，巨蟹男就能做到720度零死角，巨蟹男真心想照顧時，對妳的脾氣會無限度忍耐，時間長了，當妳一開口，馬上就知道需要做什麼事、要什麼、需要什麼，讓妳完全的被慣壞。

▍天蠍男

天蠍男的慣是很用心的，會記得心上人所有的喜好，會小心翼翼地避開心上人的每一個不喜歡，當然甜言蜜語不會少，但是不能說、不能計較的事情，絕對不提，站在寵的角度上，女友的缺點都能用愛和理解包容的方式去圓滑，這種用心的方式會讓女友一輩子都忘不掉，也讓女友挑不出比他更好的男人。

▍牡羊男

牡羊男對身邊的人特別大器，如果是自己愛的女人，那就更變本加厲了，牡羊男寵女友往往秉持一個原則，高興最重要，女友提出的要求，牡羊男大都會馬上照辦、馬上實現，碰上女友野蠻一點的無理要求，牡羊男還是會使命必達，覺得自己就該讓著點對方，不能太小氣。