國民黨桃園市長參選人張善政拋出「婦幼6善好」政策，從孕前規畫、孕期照顧、產後補貼到重返職場通通涵蓋。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政今端出首波婦幼政見，上任後將成立全台第一、六都唯一婦幼局，照顧婦女與學齡前幼兒，並提出從產前到產後完整照護的「婦幼6善好」政策，包括凍卵補助、多1胎加1萬、安心交通、共挺企業托育、心理諮商、增設兒童專屬運動場域等，要將桃園打造成「最在乎婦幼的城市」。

張善政表示，要將桃園打造成幸福城市，家庭婦幼要先顧好，讓年輕家長與孩童好生好養、安全成長，更要讓婦女兼顧家庭與事業發展。桃園是年輕父母比例最高的城市，婦幼的服務不應被各局處分工，應「全集中」提供更高標準、最好的支持與協助，所以要成立專屬局處婦幼局。

張善政提出「婦幼6善好」政策，從孕前規畫、孕期照顧、產後補貼到重返職場通通涵蓋，給予全面支持。其中第一好為「凍卵補助」，為讓女性兼顧職場與自我實現，思考未來可能的生育打算，提供30至40歲設籍桃園的女性，一次性的1萬元營養金補助。

第二好祭出「多1胎加1萬」補助解決少子化問題，目前第1胎生育津貼為3萬，第2胎也是3萬，日後要從第2胎開始，每胎增加1萬元，屆時生第2胎加碼到4萬、第3胎就加到5萬。

第三好為「婦幼安心交通」，除推出保證有兒童座椅、評鑑優良司機、車內定時清消、GPS定位與通報系統的婦幼友善計程車外，也推出「好孕專車2.0」，不僅保障婦女產檢搭車需求，產後幾個月的就醫通勤需求，除產前28趟次外，加碼產後3個月內8趟次，每次200元，低於此金額不找零，超出須補差額。

第四好是「企業與社會同行，共同支持企業托育」，婦女產後1年內，企業提供育兒或托育津貼，市府將一比一補助，上限3000元，另在育嬰留停期間，可進行線上數位課程進修，針對二度就業婦女也要開辦相關媒合與招聘活動，鼓勵婦女二度就業。

第五好為「產婦心理諮商」，部分女性生育後會遇到心靈層面的挑戰，為照顧產後媽媽身心健康，將提供至少1次心理諮商支持服務，採視訊或實地諮商，並視個案情況延長或轉介相關機構；第六好則是建立「友善兒童運動環境」，包括在國民運動中心設置幼兒專屬運動空間，提供幼兒體適能與親子互動課程，讓幼童假日有去處，經濟上家長也能負擔。

目前凍卵補助中央尚在研擬，張善政直言，沒有特意要領先全台，這件事本就該做，就讓中央慢慢去研擬，若持續拖到最後，恐把大家的期待淡化，會非常可惜，因此要打鐵趁熱，該做的事就要趕快做。