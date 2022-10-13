2022雲林149甲草嶺公路半程馬拉松即日起開放免費報名！雲林縣長張麗善今(13)日表示，21K難度高達99分，馬拉松頂尖好手千萬別錯過。

張麗善今(13)日在臉書表示，149甲草嶺公路睽違23年通車後，首場半程馬拉松即日起開放免費報名。張麗善今早跟馬拉松半馬全國紀錄保持者「黑色閃電」蔣介文一起動動筋骨、拉拉筋暖身，邀請大家以閃電極快速度報名2022雲林149甲草嶺公路半程馬拉松 ，張麗善強調，這場詢問度破表，手腳太慢名額可要被秒殺了。

張麗善說道，今年2月才恢復通車的149甲線，是她與縣府團隊用3年時間克服困難、費盡千辛萬苦才修復完成，搭上今年是 2022雲林全民健康運動年，「歡迎大家在草嶺的負離子與芬多精洗禮下，邊跑馬拉松邊欣賞美不勝收的草嶺風華，沿途補給站還備雲林特色小吃，讓大家大啖美食、補充體力」。

雲林149甲草嶺公路首辦的馬拉松比賽分為3K、10K及21K，挑戰難度分別從60分、89分到99分，10月30日將在草嶺熱血開跑，今天中午開放免費報名，馬拉松頂尖好手千萬別錯過！