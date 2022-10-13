進入秋天，近來氣溫逐步降低，日前一項發表在睡眠研究期刊《Journal of Sleep Research》的最新研究指出，被毯的重量可能是良好睡眠的關鍵，被毯重一點可分泌有助於睡眠的褪黑激素，更能幫助人體入睡。

瑞典烏普薩拉大學的研究人員進行一項研究後發現，使用較重的被毯會增加人體自然產生的褪黑激素，即可幫助入睡的激素的分泌量，因而有助睡眠。該研究共納入26名年輕健康的參與者，包含15名男性與11名女性。

這項研究共納入26名年輕健康男女，按照隨機和交叉的順序，進行2個階段的試驗。在第一階段試驗中，參與者被要求蓋上厚被子，被子的重量相當於參與者體重的12%（以60公斤的人為例，被子約重7.2公斤）。第二階段中，參與者蓋上較輕的被子，約為體重的2.4%（以60公斤的人為例，被子約重1.4公斤）。

之後，研究人員收集了參與者的唾液，並檢測其中褪黑素、α-澱粉酶、皮質醇等含量，以此分析被毯重量對多種激素的影響。結果發現，在蓋較厚被毯情況下，參與者的唾液中的褪黑激素濃度在睡前1小時平均上升的濃度，比蓋上較輕被子的參與者明顯增加32%。

研究團隊表示，其研究首次證明，使用較重被毯會讓睡前更明顯地釋放褪黑激素，至於所觀察到的褪黑激素增加是否能治療對失眠和焦慮的則仍有待確定。